Napoli, ADL non partirà per Londra: guarderà sfida all'Arsenal in tv

Aurelio De Laurentiis è stato dimesso da qualche ora, dopo i controlli al Gemelli di Roma, ma dovrà rispettare qualche giorno di riposo e per questo motivo - riporta Il Mattino - non partirà con la squadra per Londra. Il quotidiano rivela che il presidente del Napoli resterà nella sua abituazione a Roma dove seguirà la partita in tv. Per la prima volta il patron azzurro non partirà con la squadra da quando c'è Ancelotti sulla panchina del Napoli. A guidare la delegazione azzurra nel pranzo Uefa ci sarà il figlio Edo.