Napoli, ADL sul S.Paolo: "Convenzione decennale, così basta vergogna"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a margine dell'evento 'Il Sabato delle idee', soffermandosi anche sulla situazione relativa allo stadio San Paolo anche in vista delle Universiadi: "Quando ho sentito che avrebbero messo a disposizione 4-5 milioni per la pista d'atletica e bagni del San Paolo mi sono preoccupato. Ne parlai con il presidente della Regione De Luca che ha messo a disposizione altri 20 milioni. In questi giorni stiamo per firmare una convenzione che legherà il Comune e il Napoli per altri dieci anni. Parleremo con il Comune per cercare di migliorare ancora il San Paolo e portarlo a livelli europei, in modo che non ci si vergogni quando qualcuno viene a visitare lo stadio. Ne parleremo dopo la fine della manifestazione", ha detto.