Napoli, affaticamento muscolare per Mertens: Milik si candida per una maglia da titolare

vedi letture

Nella mattinata di ieri il Napoli ha svolto il consueto allenamento della vigilia. A Rino Gattuso è servito per sciogliere qualche riserva legata alla formazione, ma da un certo punto di vista ha perfino aumentato i dubbi dell'allenatore azzurro. Dries Mertens, infatti, sarebbe partito certamente dal primo minuto contro la SPAL, ma il tecnico calabrese ha scoperto che le condizioni fisiche dell'attaccante più prolifico della storia del club non sono delle migliori. A scriverlo è il Corriere dello Sport, che nella sua edizione odierna si sofferma proprio sulle scelte di Ringhio per quanto riguarda l'attacco. Mertens - si legge - ha avvertito un po' di dolore, un lieve affaticamento muscolare che ha indotto Gattuso a riflettere sulla possibilità di affidarsi nuovamente ad Arkadiusz Milik, come accaduto a Verona contro l'Hellas. Soltanto a poche ore dal match, in programma per stasera alle 19:30, verrà sciolto anche questo nodo, per il resto Insigne e Callejon dovrebbero partire dal primo minuto.