Napoli, ag. Giaccherini: "Non ha il passo per fare il terzino, c'è Rui"

Furio Valcareggi, agente del centrocampista del Napoli Emanuele Giaccherini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del suo assistito: "Infortunio di Ghoulam? La fortuna del Napoli è avere Mario Rui. Guai a far giocare un altro al posto suo che è di ruolo. Lui, come Giaccherini e Rog, in panchina è un lusso. Giaccherini non ha il passo per fare il terzino, più che altro lo vedrei bene come falso nove perché è uno che ha il fiuto dei 16 metri".