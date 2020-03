Napoli, al Cardarelli 249 operatori sanitari in malattia: "Per loro solo commiserazione"

I medici e tutto il personale sanitario, non c'è dubbio, sono i grandi eroi della battagli che stiamo combattendo contro il Coronavirus. C'è però anche chi si discosta da questo comportamento, e la denuncia arriva direttamente da Ciro Mauro, direttore del reparto emergenze del Cardarelli, il principale ospedale di Napoli. Con una nota stampa, riporta Il Fatto Quotidiano, il dottor Mauro ha infatti attaccato i 249 operatori sanitari che si trovano in malattia, non per il coronavirus ma in molti casi (non tutti, per carità, evitiamo generalizzazioni) per evitare il rischio di essere contagiati: "Penso a tutti gli operatori che sono al loro posto e a tutti quelli che si nascondono dietro un certificato medico fasullo. Non abbiamo rancore per loro, solo commiserazione. Il Cardarelli andrà avanti lo stesso".