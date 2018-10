Napoli, Albiol: "CR7 come Maradona? Difficile, Diego è rimasto idolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raul Albiol, difensore del Napoli convocato dalla Spagna per gli impegni di ottobre, ha parlato dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus attraverso La Razon. "CR7 ha cambiato la Serie A? Ha dato maggiore lustro al campionato. Avere uno dei migliori della storia induce tutti a vedere il campionato italiano come uno dei più importanti al momento. Anche se è un mio avversario, è bello sfidare calciatori del genere, ti danno maggiore motivazioni. Per migliorare bisogna affrontare i migliori", le parole dell'ex Real Madrid.

Il suo impatto è paragonabile a quello di Maradona? "Non lo so, non ho vissuto gli anni di Maradona, ma credo che sia difficile perché a distanza di tanti anni Maradona continua ad essere un idolo a Napoli. Non so se lo stesso accadrà a Cristiano nella Juventus, che è un club che ha sempre vinto in Italia e anche in Europa ha giocato molte finali. Maradona al Napoli è una cosa differente. Lui al Napoli ha vinto due scudetti, una Coppa UEFA, che qui non erano mai state vinte. Era una squadra normale, con Maradona divenne grande. Cristiano sarà ricordato per essere uno dei migliori calciatori della storia, ma Maradona al Napoli...".