Napoli, Albiol dovrebbe essere in campo con l'Atalanta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raul Albiol dovrebbe farcela. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il difensore spagnolo del Napoli dovrebbe esssere in campo a Bergamo lunedì sera contro l'Atalanta. Da verificare, invece, la data del rientro di Simone Verdi: stop assoluto per il fantasista, rimasto a Bologna dove ha cominciato le cure. Per quanto riguarda Ghoulam e Meret, è solo questione di condizione.