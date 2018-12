Napoli, Albiol e Rui in dubbio: Ancelotti valuta difesa inedita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe cambiare per metà la difesa del Napoli per il match contro l'Atalanta. Secondo La Repubblica, sia Raul Albiol che Mario Rui potrebbero essere esclusi dalla trasferta bergamasca a causa di alcuni lievi problemi fisici. Il tecnico Carlo Ancelotti sta valutando e potrebbe decidere di non rischiarli, dal momento che le alternative ci sono: se entrambi dovessero restare fuori, Kevin Malcuit giocherebbe a destra, Nikola Maksimovic al centro con Kalidou Koulibaly ed Elseid Hysaj traslocherebbe ancora sull'altra corsia. Una difesa inedita.