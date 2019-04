Napoli, Albiol in gruppo. Differenziato per Ounas

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta per il posticipo della 33esima giornata di Serie A in programma lunedì 22 aprile alle ore 19. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio e di seguito torello. Successivamente lavoro tattico a campo grande e partitella a porte piccole. Chiusura con cross e tiri in porta. Raul Albiol ha svolto allenamento completo col gruppo. Differenziato per Adam Ounas.