© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prossima settimana Raul Albiol tornerà a Castel Volturno dopo l'operazione di pulizia al ginocchio a cui è stato sottoposto lo scorso 12 febbraio a Londra. Il giocatore - riferisce Il Mattino - sta seguendo un programma di recupero specifico in Spagna e, quando rientrerà con il resto della squadra, potrà allenarsi direttamente in gruppo. Sarà disponibile probabilmente per la sfida con l'Arsenal, ma è comunque complicato ipotizzare la sua presenza in campo.