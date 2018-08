Napoli, Allan è già l'insostituibile di Ancelotti nel progetto azzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mattino oggi in edicola celebra Allan definito "l'insostituibile" del Napoli di Carlo Ancelotti. I polmoni del brasiliano sono centrali nel progetto del tecnico, il giocatore ha fatto intravedere ulteriori margini di crescita. 90' in campo, unico tra i tre centrocampisti, la prestazione è andata in crescendo ed è la dimostrazione pratica del fatto che la sua tenuta atletica è già diverse spanne più in là rispetto a quella dei suoi compagni.