Napoli, Allan affaticato: può esserci Zielinski dal 1'

Ultime di formazione legate al Napoli, in vista della gara contro il Genoa di domani sera. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che Allan è affaticato ed è probabile che ci sia spazio per Zielinski nel trio con Hamsik e Jorginho. Una possibilità, così come l'utilizzo di Milik a gara in corso per passare, in caso di necessità, al 4-2-3-1.