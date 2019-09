© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo di Lecce, il Napoli ha ripreso subito la preparazione al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari al San Paolo di mercoledì per il turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie A. La rosa si è divisa in due gruppi: coloro che hanno giocato dall'inizio contro il Lecce hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, sono stati impegnati in una seduta tecnico tattica e di seguito hanno disputato una serie di partitine a campo piccolo. Allan e Younes sono rientrati in gruppo ed hanno svolto allenamento completo. Tonelli ha alternato seduta col gruppo e allenamento differenziato.

Manolas prosegue con la tabella di lavoro personalizzato in campo. Domani - riporta il sito ufficiale del club - la squadra si allenerà nel pomeriggio.