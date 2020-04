Napoli, allenamenti casalinghi per Meret: "Ho tanta voglia di tornare in campo"

I giocatori del calcio italiano, in attesa di capire il destino della stagione, continuano ad allenarsi in vista della possibile ripresa degli allenamenti. In casa Napoli anche Alex Meret sta proseguendo il suo percorso con allenamenti casalinghi insieme alla compagna Debora, come mostra il video pubblicato su Instagram: "La voglia di tornare in campo è tanta, nel frattempo Debora continua ad allenarmi".