Napoli, allenamento a parte per Koulibaly

Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match a Udine per nona giornata di Serie A in programma sabato 20 ottore (ore 20.30). Sono rientrati dagli impegni con la Nazionale: Insigne, Milik, Zielinski, Hysaj e Rog. I primi quattro hanno svolto seduta completa con il gruppo. Torello e lavoro di scarico per il croato. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento col pallone e attivazione. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente partitina con le sponde 7 contro 7. Chiusura con esercitazioni cross e tiri a porta. Koulibaly ha fatto riscaldamento con il gruppo e poi lavoro differenziato in palestra.