Napoli, allenamento in vista del Genoa differenziato per Chiriches

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano la gara contro il Genoa al San Paolo di domenica per il posticipo della 29esima giornata di Serie A (ore 20,45). La squadra ha svolto, sul campo 2, attivazione tecnica con i paletti in avvio. Successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo grande da area ad area. Differenziato per Chiriches. Domani allenamento di pomeriggio.