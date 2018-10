Napoli, allenamento mattutino: c'è anche Ghoulam nella partitella

E' stato convocato per la trasferta del Napoli a Parigi, ora Faouzi Ghoulam si avvicina sempre di più al rientro in campo in match ufficiali. Il club azzurro ha pubblicato un video su Twitter, in cui si vede anche l'algerino partecipare alla partitella a Castel Volturno. Ghoulam ha dunque pienamente recuperato dal doppio infortunio.

Allenamento in corso a Castel Volturno #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/zbqndLd3Vj — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 26 ottobre 2018