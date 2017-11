Napoli, allenamento pomeridiano: solo terapie per Ghoulam e Milik

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri lavorano al Centro Tecnico nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali in vista della gara col Milan. Seduta sotto una fitta pioggia. La squadra in avvio ha svolto attivazione e successivamente lavoro di potenza aerobica. Di seguito serie di partitine otto contro otto con l'innesto di elementi della Primavera. Terapie per Milik e Ghoulam. Domani allenamento ancora di pomeriggio. Lo riporta il sito ufficiale del club.