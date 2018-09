Napoli, altra rivoluzione: sei cambi di formazioni tra Parma e Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà rivoluzione, ancora una volta, per il Napoli in vista della gara contro la Juventus. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che saranno almeno sei i cambi rispetto alla formazione scesa in campo mercoledì sera contro il Parma. Rientreranno Ospina, Hysaj, Albiol, Callejon, Hamsik e Mertens per una squadra, il Napoli, che modificherà gran parte dell'undici iniziale senza cambiare pelle, lasciando intatta l'identità e quei principi che stanno caratterizzando il nuovo corso targato Carlo Ancelotti.