Napoli, Ancelotti abbraccia Ghoulam: stasera sarà in ritiro a Dimaro

Il Napoli ha perso ieri Alex Meret per infortunio, ma stasera in ritiro abbraccerà Faouzi Ghoulam. Tv Luna fa sapere che l'esterno azzurro ha anticipato di qualche giorno il suo arrivo e stasera già sarà a Dimaro. Per l'algerino, che dovrà continuare le terapie a causa dei problemi accusati negli ultimi mesi al ginocchio, arrivo in volo a Verona e poi in auto direttamente in Trentino.