Napoli, Ancelotti chiarisce su Insigne: "Non è in dubbio per l'Arsenal"

Non c'è Lorenzo Insigne tra i convocati di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli, in conferenza alla vigilia della trasferta contro la Roma, ha così parlato dell'attaccante azzurro: "Ha fatto un'ecografia ieri. Non ci sono lesioni particolari, ma solo una contrattura all'adduttore, che non era il muscolo già interessato nel precedente infortunio. Il percorso di recupero è breve, tra 2-3 giorni starà bene. Valuteremo per mercoledì. Non è a rischio per l'Arsenal, è convocato Gaetano che si allena con noi e può essere utilizzato".