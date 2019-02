© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha ancora qualche dubbio Carlo Ancelotti, la formazione del Napoli per la sfida di stasera col Torino non è ancora fatta e le riflessioni sono in corso su un paio di ruoli. Le fasce di difesa, ad esempio, orfane di Mario Rui, secondo La Gazzetta dello Sport saranno di competenza di Malcuit e Hysaj, spostato a sinistra, con Ghoulam fuori. E Diawara potrebbe togliere il posto a Fabian per l'occasione. Mertens favorito su Milik in attacco.