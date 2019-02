© foto di Insidefoto/Image Sport

Non solo i lungodegenti Mario Rui e Albiol, contro il Torino Carlo Ancelotti dovrà fare a meno anche di Adam Ounas, incappato in un malanno muscolare nel finale a Zurigo. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui sono da valutare anche le condizioni di Verdi e Mertens (assenti in Europa League) oltre che quelle di Maksimovic e Fabian. Un Napoli, dunque, probabilmente decimato quello che vedremo in campo domani sera.