Napoli, Ancelotti in attacco può tornare a puntare sul terzetto storico

Mancano ormai poche ore alla sfida di stasera tra Napoli ed Atalanta, match delicato per la squadra di Ancelotti. Come riporta l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, per l'occasione Ancelotti sarebbe pronto a puntare nuovamente sui "piccoletti" per scardinare la difesa nerazzurra. Possibile spazio, dunque, per Hirving Lozano che dovrebbe partire dall'inizio con Mertens al suo fianco, con Insigne e Callejon sugli esterni.