Il Napoli chiederà la sospensione della gara la prossima volta che la squadra azzurra registrerà insulti razzisti dagli spalti. Carlo Ancelotti, tecnico partenopeo, ne ha parlato questo pomeriggio attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss: "Andare via dal campo quando ci saranno insulti razzisti? Bisogna farlo, serve la volontà di tutti. Tutti i tifosi, anche quelli del Napoli, devono cambiare atteggiamento e non insultare gli avversari. Noi abbiamo bisogno del loro supporto, della loro energia e non degli insulti per gli avversari. Ci faremo rispettare in trasferta, c'è un regolamento che parla chiaro. Gli insulti razzisti e territoriali non devono esser fatti, è competenza dell'arbitro far rispettare il regolamento", le parole dell'allenatore partenopeo.