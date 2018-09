© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ieri nel Napoli sono rientrati in gruppo Hysaj, Luperto e Mario Rui, oggi pomeriggio Ancelotti ritroverà il gruppo al completo e - sottolinea il Corriere del Mezzogiorno - probabilmente parlerà alla squadra, puntando il mirino soprattutto sull’atteggiamento, sugli approcci alle gare dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Saranno monitorate le condizioni di Zielinski che durante la gara contro l’Italia ha accusato qualche fastidio alla caviglia e precauzionalmente è andato in tribuna nell’amichevole contro l’Irlanda. Si lavora soprattutto sull’aspetto mentale, sulla concentrazione, la squadra venerdì sera sarà in ritiro a Castel Volturno per preparare nel migliore dei modi la sfida contro la Fiorentina.