Napoli, Ancelotti pensa a sei cambi contro la Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibili ben sei cambi nel Napoli che affronterà la Juventus. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, rispetto alla gara contro il Parma potrebbero tornare Ospina in porta, Hysaj e Albiol in difesa; a centrocampo riecco Callejon e Hamsik, in attacco ballottaggio Mertens-Milik. Unici intoccabili sono Koulibaly, Rui, Zielinski, Allan e Insigne.