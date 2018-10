Napoli, Ancelotti pensa all'inedita coppia Diawara-Rog

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zielinski ha trovato spazio negli ultimi dieci minuti in Champions al posto di Hamsik ma con il Sassuolo dovrebbe giocare a destra anche se - scrive Il Mattino - resta vivo il ballottaggio con Callejon e Fabian Ruiz. Ma la novità che il Napoli potrebbe mostrare oggi pomeriggio sta sì in mediana, ma in mezzo: Diawara e Rog per la prima volta giocherebbero insieme come coppia centrale; il croato venne impiegato con il Torino in coppia con Hamsik, il guineano con Allan nel match al San Paolo contro il Parma. Una coppia giovane di mediani, un'idea alla quale Ancelotti - si legge - sta pensando anche se l'ultima decisione la prenderà stamattina e Allan resta comunque in piena corsa per il posto