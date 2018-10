Napoli, Ancelotti prepara tre cambi di formazione verso la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Mattino fa il punto sulla formazione del Napoli in vista della gara contro la Roma. Insigne è ok, ha recuperato il colpo preso al costato in Champions contro il PSG. In gruppo Meret e Ghoulam ma ancora indisponibili. Tre cambi rispetto alla Champions: in difesa rientra Hysaj, in mezzo Zielinski, poi Milik per Mertens davanti.