Napoli, Ancelotti prova Elmas da esterno destro: titolare con il Milan?

In vista della sfida contro il Milan, la novità dello schieramento del Napoli di Carlo Ancelotti potrebbe essere Eljif Elmas, ieri provato come esterno destro, nel ruolo che solitamente è affidato a Callejon. Questa sarebbe, secondo La Gazzetta dello Sport, l'idea per utilizzare un modulo più coperto per dare maggiori certezze alla fase difensiva.