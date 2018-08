Napoli, Ancelotti riabbraccia Shevchenko a Roma: "Fantastico incontro"

Vittoria all'esordio sulla panchina azzurra contro la Lazio (2-1) e rimpatriata con un grande amico. Sabato perfetto per l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, che ha pubblicato su Twitter le foto dell'incontro con Andriy Shevchenko (opinionista DAZN) all'Olimpico: "È fantastico incontrare degli amici che hanno trascorso del tempo con te", il commento di Carletto.

It’s great to meet up with good friends who traverse time with you. pic.twitter.com/brqXjZfPC3

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 19 agosto 2018