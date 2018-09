© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul Napoli, riportate dal Corriere del Mezzogiorno. Marek Hamsik e José Maria Callejon sono stati gli esclusi dalla sfida di Genova contro la Sampdoria, ma il tecnico Carlo Ancelotti ha in mente di ripartire dal loro contributo per la partita contro la Fiorentina. Il tecnico pensa a due identità diverse: quella del 4-3-3 e del 4-2-3-1, anche se dal primo minuto manterrà il primo modulo. Per la partita di sabato sarà disponibile Fabian Ruiz, che ha accusato una lesione all’adduttore nelle scorse settimane prima di aggregarsi all’Under 21 spagnola. Dries Mertens ha recuperato dalla sublussazione alla spalla rimediata col Belgio.