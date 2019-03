Napoli, Ancelotti: "Roma importante per me, otto anni rimasti nel cuore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti torna a Roma da avversario, dopo aver indossato la maglia giallorossa da calciatore. L'ex tecnico del Milan, in vista di Roma-Napoli, ha detto oggi in conferenza: "Che effetto fa tornare a Roma? Ha rappresentato qualcosa di importante per la mia carriera da giocare, quel periodo lì mi è rimasto nel cuore, ero giovane ed ho vissuto otto anni che hanno lasciato un segno indelebile".