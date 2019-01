Napoli, Ancelotti: "Sono convinto che vinceremo presto"

'Differenza su fatturato top club si fa con stadio di proprietà'

(ANSA) NAPOLI, 15 GEN - "Il Napoli è un gruppo vincente e sono convinto che non c'è da aspettare tanto per vincere". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti nel corso della sua lezione sulla gestione del gruppo all'Università Vanviteli di Napoli. "La squadra è forte - ha spiegato - la società ha investito bene in questi anni, il gruppo è giovane e sano e la società vuole investire ancora". Il tecnico azzurro ha parlato anche della differenza tra i fatturati dei top club: "La grande differenza sul fatturato la fa - ha detto - chi ha la proprietà dello stadio: tutti i grandi club hanno lo stadio e fanno ricavi molto alti che si aggiungono ai diritti tv e alle sponsorizzazioni. Ricordo che al Bayern mi dissero che ad ogni partita in casa si vendevano in media 30.000 litri di birra. Ai tedeschi piace molto la birra e anche queste cose incidono sulla gestione finanziaria di un club".