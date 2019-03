Il portiere colombiano sta meglio, nessuna complicazione

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) NAPOLI, 18 MAR - Evolvono positivamente le condizioni di David Ospina, il portiere del Napoli ricoverato ieri sera dopo un colpo alla testa e un successivo svenimento durante Napoli-Udinese. Il colombiano, dopo i test medici all'ospedale San Paolo, è stato trasferito in serata alla clinica Pineta Grande dove è stato tenuto sotto osservazione per tutta la notte senza che emergessero complicazioni. Questa mattina Ospina ha ricevuto la visita dell'allenatore azzurro Carlo Ancelotti, che si è fermato a parlare con lui in clinica. Ospina era stato convocato per la doppia amichevole in estremo oriente della Colombia contro il Giappone il 22 marzo e la Corea del Sud il 26 ma non dovrebbe raggiungere i compagni in nazionale. Se le condizioni permarranno positive, Ospina potrebbe essere dimesso anche oggi.