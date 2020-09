Napoli, anche Protti promuove Osimhen: "Atleta a tutto tondo, ha fatto subito la differenza"

vedi letture

Igor Protti, ex attaccante di Livorno, Lazio, Napoli e Bari, ha parlato a Radio Sportiva: "Osimhen ha dimostrato di essere devastante in campo aperto e vedendolo mi dà l'idea di essere un atleta a tutto tondo. Spacca le difese e ha subito fatto la differenza. Gattuso oltre all'aspetto offensivo, da tanti anni caratteristica del Napoli, cercherà di lavorare tanto sulla fase difensiva per subire meno gol. Se riesce a trovare delle soluzioni il Napoli potrà fare grandissimi passi avanti. Lotta salvezza? Tutti cercano di partire con buone intenzioni, per fare un bel calcio, ma dopo qualche partita poi gli allenatori tornano indietro quando si rendono conto che non è possibile. Sarà un campionato interessante e avvincente in quella zona di classifica. Sampdoria? Ranieri è stato molto critico, giustamente, con i suoi ragazzi per la prestazione, ma giocare contro la Juventus è sempre molto difficile".