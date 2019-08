© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della prima gara di campionato sabato al Franchi contro la Fiorentina. Fra gli azzurri rimane in dubbio la convocazione di Arkadiusz Milik, centravanti polacco che anche quest'oggi ha svolto lavoro in palestra anziché col resto del gruppo.