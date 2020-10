Napoli, ancora palestra e lavoro differenziato per Insigne

Il Napoli si è allenato questa mattina in vista della partita di domani contro l'Atalanta. Il club azzurro ha fatto sapere che il capitano Lorenzo Insigne, non ha svolto il lavoro con il resto del gruppo ma ha continuato in palestra e con il lavoro differenziato proseguendo così il recupero dall'infortunio che lo sta tenendo fuori in queste settimane.