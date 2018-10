Napoli, ancora rivoluzione Ancelotti: sei cambi contro il Sassuolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Ennesima rivoluzione per il Napoli nel match col Sassuolo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che potrebbero essere sei i cambi di Carlo Ancelottirispetto alla vittoria contro il Liverpool. Sicuri del posto due azzurri: Mertens dal primo minuto, così come Maksimovic, che però potrebbe giocare al centro e non come terzino destro. Un modo, questo, per tenere alta la concentrazione e far sentire tutti importanti. Inoltre potrebbero riposare Koulibaly e Insigne che, fin qui, sono sempre partiti da titolari. Turno di riposo previsto anche per Allan con Diawara che spera in una chance.