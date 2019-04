Napoli-Arsenal, cresce l'attesa: tifosi già in coda fuori dal San Paolo

Fonte: in collaborazione con gli inviati Raimondo De Magistris e Marco Frattino

© foto di Insidefoto/Image Sport

Cresce l'attesa a Napoli per la sfida di questa sera con l'Arsenal. I tifosi azzurri sono già in fila fuori dallo stadio San Paolo (i cancelli apriranno alle ore 18.00, ndr): per la gara di questa sera sono attesi oltre 40.000 spettatori.