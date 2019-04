© foto di Federico De Luca

In vista di Napoli-Arsenal, l'operatore di mercato Furio Valcareggi ha espresso attraverso Radio Marte le sue considerazioni sugli azzurri di Carlo Ancelotti. In particolare, Valcareggi ha detto su Lorenzo Insigne: "La sua forma non è quella di qualche mese fa, magari c’entrano lusinghe e chiacchiere sui trasferimenti". L'agente di Emanuele Giaccherini ha poi aggiunto: "Milik è un giocatore importante, di portata europea. Ieri è stato un allenamento ufficiale del Napoli contro una squadra morta come il Chievo, vedo gli azzurri sfavoriti contro l’Arsenal. Il Napoli non mi sembra travolgente come prima, ecco perché mi preoccupa Insigne. Lo vedo che suda anche meno in partita”.