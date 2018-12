Napoli, Ass. Borriello: "Tribune mobili al S.Paolo? ADL cambia idea"

Attraverso Radio Marte è intervenuto Ciro Borriello, Assessore allo sport del Comune di Napoli che ha fatto il punto sui lavori al San Paolo. “Pista d’atletica azzurra con strisce grigie? Confermo. Nell’incontro con De Laurentiis e De Luca ho proposto le tribune mobili. Il presidente del Napoli disse di no, ma sta cambiando idea. Si può fare perché l’anello inferiore dalle tribune del San Paolo si vede molto male la partita. Al momento si tratta di idee, di proposte, vedremo se si realizzerà".

Un commento alle parole del presidente della Regione Campania De Luca: "Da buon governatore, De Luca parla in questi termini perché quando c’è un fondo dell’ente, il governatore lo sente suo. I fondi per le Universiadi però, non li rimette la Regione Campania: si tratta di soldi che sono stati destinati alle Universiadi, questi famosi 23 milioni destinati allo stadio San Paolo. Il teatro di apertura delle Universiadi si farà al San Paolo che è il principale impianto di Napoli per cui è normale che i fondi siano destinati al San Paolo”.

Sediolini azzurri? Borriello ha detto in merito: "Saranno di vari colori, ma tutti con tonalità d’azzurro”.