Gianluca Gaetano (18) è sempre più in orbita prima squadra. Dopo l'esordio nel match di Tim Cup contro il Sassuolo, il talento di Cimitile ha ricevuto il numero 18 nella formazione guidata da Carlo Ancelotti.

Non è ancora chiaro se Gaetano verrà convocato per la gara di domenica sera contro la Lazio. Nel frattempo Baronio lo ha inserito nella lista di giocatori che domani alle ore 13.00 affronteranno in casa la Juventus.