Napoli, assenza pesante contro la Juve: Ospina ammonito, salta la finale di Coppa Italia

Assenza pesante nella finale di Coppa Italia contro la Juventus per il Napoli. Gli azzurri dovranno infatti fare a meno del portiere David Ospina, grande protagonista oggi contro l’Inter. L’estremo difensore è stato ammonito oggi all’86’ del match del San Paolo per aver perso tempo su un lancio da fondo campo ed essendo diffidato non sarà dunque a disposizione per la sfida di mercoledì 17 giugno alle ore 21:00 all’Olimpico di Roma.