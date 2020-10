Napoli-Atalanta, al San Paolo attesa la festa del gol. Tutte le quote sul turno di Serie A

Inter-Milan il clou, è sfida tra Lukaku-Lautaro e Ibra

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Torna la serie A dopo la pausa per le nazionali, con l'ombra del covid. Ad aprire la quarta giornata del campionato quattro anticipi, con il big match tra Inter e Milan, ma anche la sfida tra Napoli e Atalanta. La Juve senza Ronaldo ospite del Crotone, con i calabresi ancora a zero punti. Al San Paolo è attesa la festa del gol in un match che su Snai si presenta equilibrato: la vittoria azzurra a 2,50, quella bergamasca a 2,60. Il pareggio sale fino a 3,75. Si affrontano due squadre ad alta carica offensiva: l'Atalanta ha messo a segno 13 reti in tre partite, il Napoli risponde con 8 centri in due gare (la terza l'ha persa a tavolino con la Juve). Ovvio che l'esito Under sia ritenuto remoto e dato a 2,80, con l'Over a 1,38. A San Siro il Milan si presenta da capolista, con 7 reti messe a segno e neanche una incassata, mentre l'Inter ha due vittorie e un pareggio, con 10 reti fatte, ma ben 6 subìte. I trader di Snai indicano i nerazzurri favoriti a 2,35, per i rossoneri quota a 2,95 (3,50 il pari). Sui gol il confronto tra i bomber più attesi. Lukaku ha la quota più calda, 2,25, ma il suo compagno di linea Lautaro Martinez e Ibrahimovic lo seguono a 2,50. Tra gli altri potenziali risolutori, occhio a Calhanoglu (4,00), Kessie (5,00), Barella (7,00) e Kolarov (6,00). (ANSA).