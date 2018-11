Napoli, attivazione a secco e lavoro nel tecnico nel day after l'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento post-Empoli per il Napoli, con Ancelotti che ha impostato una seduta con la squadra divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro l'Empoli sono stati impegnati in esercizi di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione a secco e lavoro tecnico. Chiusura con partitina a campo ridotto 5 contro 5.