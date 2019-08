Napoli, azzurri in partenza per Marsiglia: presente anche Elmas

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli è in partenza per Marsiglia, domani ci sarà un importante test match per gli azzurri di Carlo Ancelotti. Nello scatto postato dalla società azzurra ci sono Luperto ed Elmas, quest'ultimo ha risolto i problemi burocratici legati al passaporto. Domani sera il calcio di inizio è fissato per le ore 21:00.