Napoli-Barcellona 1-1, moviola Cds: "Disastro Brych. Fallo su Insigne e 1-1 da annullare"

"Disastro Brych. Fallo su Insigne e 1-1 da annullare". Questo il titolo della moviola del Corriere dello Sport a cura del Corriere dello Sport: "Arbitro probabilmente sopravvalutato prima, sul viale del tramonto adesso - si legge -. Felix Brych è fortunato ad aver trovato due squadre che hanno deciso di giocare, altrimenti sarebbe stata una guerriglia. Primo tempo molto sotto la sufficienza, non fischiati falli e risparmiatati gialli elementari, la conseguenza è una grande tensione nella ripresa, chiusa con 18 falli, 7 gialli e un rosso".

Rigore ma... - L’intervento di Firpo su Callejon è da rigore, Brych ferma tutto per fuorigioco, le immagini in tv ingannano: l’azione viene fermata con Manolas che sta caricando il cross per Insigne, non quando tocca il pallone, a quel punto invece il capitano azzurro è un pelo oltre Semedo.

Da annullare - C’è un fallo di Semedo su Insigne (verrà poi ammonito per proteste) nell’azione del gol di Griezmann (regolari le posizioni, c’è Di Lorenzo): il portoghese lo tocca da dietro, con Insigne in protezione del pallone. Colpevole (molto) pure il VAR Dankert.