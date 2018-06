Napoli, Borriello: "San Paolo? Sediolini nuovi ok, qualche settore chiuso"

In casa Napoli tiene banco anche il discorso legato al San Paolo, da ammodernare in vista della Champions League da disputare. Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlarne: “Tredici mesi ci separano dalle Universiadi e manca ancora il contratto con l’impresa. Fin quando non l’avremo, non sappiamo ancora bene le tempistiche. Per fine luglio potrebbero iniziare i lavori. Per quanto riguarda lo stadio, dobbiamo lavorare in sinergia. È un disagio che dobbiamo risolvere, capisco il presidente De Laurentiis ma i tempi della burocrazia purtroppo sono questi, non c’è cattiva fede. Noi stiamo cercando di accelerare i tempi, prima si fa il bando e poi si occuperà di tutto la ditta. Arriveranno i sediolini azzurri e qualche settore resterà chiuso. Tornerà anche il tabellone luminoso, ma è previsto solo nella seconda parte dei lavori al San Paolo”, ha detto.