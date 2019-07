© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri, il giornalista 'Mediaset' Paolo Bargiggia ha pubblicato un post sul suo profilo twitter in cui ha criticato la scelta del Napoli di continuare a puntare su Carlo Ancelotti come allenatore. "Il Napoli - ha scritto Bargiggia - non dovrebbe puntare su un allenatore a fine carriera come Ancelotti che ancora allena per dare una mano alla sua lunga fila di collaboratori".

Un posto che il Napoli ha retweettato con un commento ironico: "Ecco cosa può scaturire dal pensiero di un giornalista al top della carriera". In basso il post.